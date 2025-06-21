Генштаб: за добу – понад 120 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
Субота, 21 червня 2025, 23:12
Станом на десяту вечора 21 червня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Деталі: Росіяни завдали 4 ракетних і 54 авіаудари, скинули 80 керованих авіабомб, застосували 1131 дрон-камікадзе та здійснили 4431 обстріл.
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Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку – 43 штурми за добу. Там українські сили знищили щонайменше 222 окупантів (126 – безповоротно), а також знищили чи пошкодили техніку: танки, мотоцикли, авто, БПЛА, антени й термінали зв'язку.
Ситуація на напрямках:
- на Північно-Слобожанському і Курському – Сили оборони відбили 7 атак,
- на Південно-Слобожанському напрямку – 6 атак,
- на Куп’янському напрямку – 5 атак,
- на Лиманському напрямку – 12 штурмів, ще 4 бої тривають,
- на Сіверському напрямку – 12 атак, 8 боїв не завершено,
- на Краматорському напрямку – 6 атак, 1 боєзіткнення триває,
- на Торецькому – 10 атак, 1 триває,
- на Оріхівському напрямку – 3 атаки,
- на Придніпровському напрямку – 2 атаки,
- на Новопавлівському – 4 атаки, 2 ще точаться.
Збройні Сили стримують натиск, найбільш ефективно проявили себе артилеристи 406-ї бригади та механізована бригада "Маґура" (47 ОМБр).
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Передісторія:
- Минулої доби, 20 червня, на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.