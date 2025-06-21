Генштаб: за добу – понад 120 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку

Станом на десяту вечора 21 червня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Росіяни завдали 4 ракетних і 54 авіаудари, скинули 80 керованих авіабомб, застосували 1131 дрон-камікадзе та здійснили 4431 обстріл.

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Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку – 43 штурми за добу. Там українські сили знищили щонайменше 222 окупантів (126 – безповоротно), а також знищили чи пошкодили техніку: танки, мотоцикли, авто, БПЛА, антени й термінали зв'язку.

Ситуація на напрямках:

на Північно-Слобожанському і Курському – Сили оборони відбили 7 атак,

на Південно-Слобожанському напрямку – 6 атак,

на Куп’янському напрямку – 5 атак,

на Лиманському напрямку – 12 штурмів, ще 4 бої тривають,

на Сіверському напрямку – 12 атак, 8 боїв не завершено,

на Краматорському напрямку – 6 атак, 1 боєзіткнення триває,

на Торецькому – 10 атак, 1 триває,

на Оріхівському напрямку – 3 атаки,

на Придніпровському напрямку – 2 атаки,

на Новопавлівському – 4 атаки, 2 ще точаться.

Збройні Сили стримують натиск, найбільш ефективно проявили себе артилеристи 406-ї бригади та механізована бригада "Маґура" (47 ОМБр).

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