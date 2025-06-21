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Генштаб: за сутки – более 120 боёв, больше всего атак на Покровском направлении

Ольга КацимонСуббота, 21 июня 2025, 23:12
Генштаб: за сутки – более 120 боёв, больше всего атак на Покровском направлении
Генеральный штаб ВСУ

По состоянию на 22.00 субботы 21 июня на фронте произошло 128 боестолкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Российские войска нанесли 4 ракетных и 54 авиаудара, сбросили 80 управляемых авиабомб, применили 1131 дрон-камикадзе и осуществили 4431 обстрел.

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Наиболее ожесточённые бои идут на Покровском направлении – за сутки зафиксировано 43 штурма. Там украинские силы уничтожили не менее 222 оккупантов (126 – безвозвратно), а также вывели из строя технику: танки, мотоциклы, автомобили, БПЛА, антенны и терминалы связи.

Обстановка по направлениям:

  • на Северо-Слобожанском и Курском – силы обороны отбили 7 атак,
  • на Южно-Слобожанском – 6 атак,
  • на Купянском – 5 атак,
  • на Лиманском – 12 штурмов, ещё 4 боя продолжаются,
  • на Сиверском – 12 атак, 8 боёв не завершены,
  • на Краматорском – 6 атак, 1 боестолкновение продолжается,
  • на Торецком – 10 атак, 1 в процессе,
  • на Ореховском – 3 атаки,
  • на Приднепровском – 2 атаки,
  • на Новопавловском – 4 атаки, 2 ещё продолжаются.

ВСУ сдерживают натиск. Особенно эффективно проявили себя артиллеристы 406-й бригады и механизированная бригада "Магура" (47 ОМБр).

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