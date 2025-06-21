Генштаб: за сутки – более 120 боёв, больше всего атак на Покровском направлении

По состоянию на 22.00 субботы 21 июня на фронте произошло 128 боестолкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Российские войска нанесли 4 ракетных и 54 авиаудара, сбросили 80 управляемых авиабомб, применили 1131 дрон-камикадзе и осуществили 4431 обстрел.

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Наиболее ожесточённые бои идут на Покровском направлении – за сутки зафиксировано 43 штурма. Там украинские силы уничтожили не менее 222 оккупантов (126 – безвозвратно), а также вывели из строя технику: танки, мотоциклы, автомобили, БПЛА, антенны и терминалы связи.

Обстановка по направлениям:

на Северо-Слобожанском и Курском – силы обороны отбили 7 атак,

на Южно-Слобожанском – 6 атак,

на Купянском – 5 атак,

на Лиманском – 12 штурмов, ещё 4 боя продолжаются,

на Сиверском – 12 атак, 8 боёв не завершены,

на Краматорском – 6 атак, 1 боестолкновение продолжается,

на Торецком – 10 атак, 1 в процессе,

на Ореховском – 3 атаки,

на Приднепровском – 2 атаки,

на Новопавловском – 4 атаки, 2 ещё продолжаются.

ВСУ сдерживают натиск. Особенно эффективно проявили себя артиллеристы 406-й бригады и механизированная бригада "Магура" (47 ОМБр).

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