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Ізраїль пошкодив ще шість об’єктів ядерної інфраструктури Ірану в Ісфахані – МАГАТЕ

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 02:10
Ізраїль пошкодив ще шість об’єктів ядерної інфраструктури Ірану в Ісфахані – МАГАТЕ
Рафаель Гроссі. Фото: Getty Images

Ізраїль завдав повторного удару по ядерному комплексу в іранському Ісфахані, унаслідок чого серйозно пошкоджено шість об’єктів ядерної інфраструктури Ірану.

Джерело: МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі

Деталі: За словами Гроссі, великий ядерний комплекс в Ісфахані вдруге за дев’ять днів став об’єктом атаки з боку Ізраїлю. 

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Перший удар відбувся 13 червня, тоді було пошкоджено чотири об’єкти, серед яких центральну хімічна лабораторія, заводи з переробки та виробництва ядерного палива і збагаченого урану.

Під час останньої атаки пошкоджено щонайменше шість будівель: заводи з виробництва природного та збідненого урану, паливних стрижнів, гранул низькозбагаченого урану, цех з виробництва центрифуг для збагачення урану, лабораторії, сховище ядерних матеріалів і офісну будівлю.

"Цей ядерний комплекс в Ісфахані – один із ключових об’єктів іранської ядерної програми – неодноразово зазнавав атак і був серйозно пошкоджений", – повідомив Гроссі.

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Передісторія: 

  • Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серії ударів по десятках цілей в Ірані вночі на 21 червня, зокрема по ядерному об'єкту в Ісфахані та чотирьох підготовлених ракетних пускових установках, повідомляють військові.

ІранІзраїльядерна зброя
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