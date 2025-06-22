Ізраїль пошкодив ще шість об’єктів ядерної інфраструктури Ірану в Ісфахані – МАГАТЕ

Ізраїль завдав повторного удару по ядерному комплексу в іранському Ісфахані, унаслідок чого серйозно пошкоджено шість об’єктів ядерної інфраструктури Ірану.

Джерело: МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі

Деталі: За словами Гроссі, великий ядерний комплекс в Ісфахані вдруге за дев’ять днів став об’єктом атаки з боку Ізраїлю.

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Перший удар відбувся 13 червня, тоді було пошкоджено чотири об’єкти, серед яких центральну хімічна лабораторія, заводи з переробки та виробництва ядерного палива і збагаченого урану.

Під час останньої атаки пошкоджено щонайменше шість будівель: заводи з виробництва природного та збідненого урану, паливних стрижнів, гранул низькозбагаченого урану, цех з виробництва центрифуг для збагачення урану, лабораторії, сховище ядерних матеріалів і офісну будівлю.

"Цей ядерний комплекс в Ісфахані – один із ключових об’єктів іранської ядерної програми – неодноразово зазнавав атак і був серйозно пошкоджений", – повідомив Гроссі.

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