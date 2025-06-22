Израиль повредил еще шесть объектов ядерной инфраструктуры Ирана в Исфахане – МАГАТЭ

Израиль нанес повторный удар по ядерному комплексу в иранском Исфахане, в результате чего серьезно повреждены шесть объектов ядерной инфраструктуры Ирана.

Источник: МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси

Детали: По словам Гросси, крупный ядерный комплекс в Исфахане второй раз за девять дней стал объектом атаки со стороны Израиля.

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Первый удар был нанесен 13 июня, тогда были повреждены четыре объекта, среди которых центральная химическая лаборатория, заводы по переработке и производству ядерного топлива и обогащенного урана.

Во время последней атаки повреждены по меньшей мере шесть зданий: заводы по производству природного и обедненного урана, топливных стержней, гранул низкообогащенного урана, цех по производству центрифуг для обогащения урана, лаборатории, хранилище ядерных материалов и офисное здание.

"Этот ядерный комплекс в Исфахане – один из ключевых объектов иранской ядерной программы – неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден", – сообщил Гросси.

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