Израиль повредил еще шесть объектов ядерной инфраструктуры Ирана в Исфахане – МАГАТЭ
Израиль нанес повторный удар по ядерному комплексу в иранском Исфахане, в результате чего серьезно повреждены шесть объектов ядерной инфраструктуры Ирана.
Источник: МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси
Детали: По словам Гросси, крупный ядерный комплекс в Исфахане второй раз за девять дней стал объектом атаки со стороны Израиля.
Первый удар был нанесен 13 июня, тогда были повреждены четыре объекта, среди которых центральная химическая лаборатория, заводы по переработке и производству ядерного топлива и обогащенного урана.
Во время последней атаки повреждены по меньшей мере шесть зданий: заводы по производству природного и обедненного урана, топливных стержней, гранул низкообогащенного урана, цех по производству центрифуг для обогащения урана, лаборатории, хранилище ядерных материалов и офисное здание.
"Этот ядерный комплекс в Исфахане – один из ключевых объектов иранской ядерной программы – неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден", – сообщил Гросси.
Предыстория:
- Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по десяткам целей в Иране ночью на 21 июня, в частности по ядерному объекту в Исфахане и четырем подготовленным ракетным пусковым установкам, сообщают военные.