Иран заявил, что эвакуировал свои ядерные объекты до того, как США сбросили на них бомбы
Воскресенье, 22 июня 2025, 04:42
Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами.
Источник: корреспондент Персидской службы BBC Гонче Хабибиазад
Детали: По словам Абедини, Иран успел вывезти все критически важные материалы из трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь, однако отметил, что решение об эвакуации было принято "некоторое время назад".
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Абедини также заявил, что Иран "не понес серьезных потерь, поскольку материалы уже были вывезены".
Предыстория:
- Около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.