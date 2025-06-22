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Иран заявил, что эвакуировал свои ядерные объекты до того, как США сбросили на них бомбы

Иван ДьяконовВоскресенье, 22 июня 2025, 04:42
Иран заявил, что эвакуировал свои ядерные объекты до того, как США сбросили на них бомбы
Реактор на тяжелой воде в Араке, расположенный к юго-западу от Тегерана. Фото: Getty Images

Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами.

Источник: корреспондент Персидской службы BBC Гонче Хабибиазад

Детали: По словам Абедини, Иран успел вывезти все критически важные материалы из трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь, однако отметил, что решение об эвакуации было принято "некоторое время назад".

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Абедини также заявил, что Иран "не понес серьезных потерь, поскольку материалы уже были вывезены".

Предыстория:

Иранядерное оружиеСША
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