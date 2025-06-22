Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп попередив Іран: якщо не укладе мир – США завдадуть ще масштабніших ударів

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 05:39
Трамп попередив Іран: якщо не укладе мир – США завдадуть ще масштабніших ударів
Фото: Getty Images

Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими". 

Джерело: Трамп під час пресконференції в Білому домі

Деталі: Під час виступу Трамп заявив, що метою операції було ліквідувати ядерну загрозу, яку становили ядерні об’єкти Ірану. За його словами, ці об’єкти "були повністю й безповоротно знищені". При цьому він чітко попередив, що якщо Іран не піде на мирні переговори, Сполучені Штати завдадуть ще масштабніших ударів по інших стратегічних цілях.

Реклама:

Пряма мова: "Буде або мир, або трагедія для Ірану – набагато більша, ніж та, свідками якої ми стали за останні вісім днів. Пам’ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з них і, можливо, найбільш смертоносною. Але якщо мир не настане швидко, ми переслідуватимемо інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини".

Деталі: Президент також нагадав про тривалу агресивну риторику Ірану. 

"Протягом 40 років Іран вигукував: "Смерть Америці, смерть Ізраїлю". Вони вбивали наших людей, відривали їм руки, ноги за допомогою придорожніх бомб. Це була їхня спеціалізація", – наголосив Трамп.

РЕКЛАМА:

Трамп також похвалив координацію дій з Ізраїлем, зокрема відзначив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та ізраїльських військових, які, за словами Трампа, виконали "чудову роботу".

Пряма мова: "Я хочу подякувати і привітати прем’єр-міністра Бібі Нетаньягу. Ми працювали як команда, як, можливо, жодна команда не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони виконали".

Передісторія: 

ТрампСШАІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію в Європі
ОновленоДніпропетровщина знову під ракетним ударом РФ: у місті Самар загинули чотири людини, ще 17 поранені
Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини
Управління держохорони президента купило розкішні позашляховики по 3,5 мільйони
інфографікаКМІС: 41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, 50% - до демократії
Росія атакувала 363-ма дронами і 8-ма ракетами: 365 цілей знешкодили
Усі новини...
Трамп
Трампізм, путінізм і українська перемога на полі битви ідей
Politico: Відсутність на саміті НАТО засідання щодо України на рівні лідерів – це поступка Трампу
Axios: Трамп планував таємні переговори з Іраном, але аятолу Хаменеї не змогли знайти
Останні новини
13:33
Понад 50% українців довіряють Папі Римському як посереднику у мирних переговорах із РФ: опитування
13:31
фотоМатір Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК вчетверо дешевше, ніж на ринку – hromadske
13:26
Як з радянської кавомолки масштабувати виробництво солодощів. Історія MasloTOM
13:21
В останні дні червня в Україні дощитиме
13:21
РФ захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію в Європі
13:19
ОновленоДніпропетровщина знову під ракетним ударом РФ: у місті Самар загинули чотири людини, ще 17 поранені
13:18
відеоДБР: Працівники Харківського СІЗО залишили затриманого помирати у камері
13:08
УП: У регіонах планують змінити керівників прокуратур, кого пропонують призначити у Кравченка?
13:07
Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини
13:06
Верховний Суд підтвердив неплатоспроможність "Мегабанку" і скасував попередні рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: