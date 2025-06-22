Трамп попередив Іран: якщо не укладе мир – США завдадуть ще масштабніших ударів

Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".

Джерело: Трамп під час пресконференції в Білому домі

Деталі: Під час виступу Трамп заявив, що метою операції було ліквідувати ядерну загрозу, яку становили ядерні об’єкти Ірану. За його словами, ці об’єкти "були повністю й безповоротно знищені". При цьому він чітко попередив, що якщо Іран не піде на мирні переговори, Сполучені Штати завдадуть ще масштабніших ударів по інших стратегічних цілях.

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Пряма мова: "Буде або мир, або трагедія для Ірану – набагато більша, ніж та, свідками якої ми стали за останні вісім днів. Пам’ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з них і, можливо, найбільш смертоносною. Але якщо мир не настане швидко, ми переслідуватимемо інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини".

Деталі: Президент також нагадав про тривалу агресивну риторику Ірану.

"Протягом 40 років Іран вигукував: "Смерть Америці, смерть Ізраїлю". Вони вбивали наших людей, відривали їм руки, ноги за допомогою придорожніх бомб. Це була їхня спеціалізація", – наголосив Трамп.

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Трамп також похвалив координацію дій з Ізраїлем, зокрема відзначив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та ізраїльських військових, які, за словами Трампа, виконали "чудову роботу".

Пряма мова: "Я хочу подякувати і привітати прем’єр-міністра Бібі Нетаньягу. Ми працювали як команда, як, можливо, жодна команда не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони виконали".

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