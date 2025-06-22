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Трамп предупредил Иран: если не заключит мир – США нанесут еще более масштабные удары

Иван ДьяконовВоскресенье, 22 июня 2025, 05:39
Трамп предупредил Иран: если не заключит мир – США нанесут еще более масштабные удары
Фото: Getty Images

После успешной атаки американских военных на ключевые ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае, по его словам, будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными".

Источник: Трамп во время пресс-конференции в Белом доме

Детали: Во время выступления Трамп заявил, что целью операции было ликвидировать ядерную угрозу, которую представляли ядерные объекты Ирана. По его словам, эти объекты "были полностью и безвозвратно уничтожены". При этом он четко предупредил, что если Иран не пойдет на мирные переговоры, Соединенные Штаты нанесут еще более масштабные удары по другим стратегическим целям.

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Прямая речь: "Будет либо мир, либо трагедия для Ирана – гораздо большая, чем та, свидетелями которой мы стали за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из них и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты".

Детали: Президент также напомнил о длительной агрессивной риторике Ирана.

"В течение 40 лет Иран выкрикивал: "Смерть Америке, смерть Израилю". Они убивали наших людей, отрывали им руки, ноги с помощью придорожных бомб. Это была их специализация", – подчеркнул Трамп.

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Трамп также похвалил координацию действий с Израилем, в частности отметил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и израильских военных, которые, по словам Трампа, проделали "замечательную работу".

Прямая речь: "Я хочу поблагодарить и поздравить премьер-министра Биби Нетаньяху. Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда не работала раньше. И мы прошли долгий путь к тому, чтобы стереть эту ужасную угрозу для Израиля. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали".

Предыстория:

  • Около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.

ТрампСШАИран
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