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Сили оборони України відмінусували ще 1100 російських загарбників – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 07:01
Сили оборони України відмінусували ще 1100 російських загарбників – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 100 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 011 490 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 1 011 490 (+1 100) осіб,
  • танків – 10 964 (+9) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22 867 (+2) од;
  • артилерійських систем – 29 432 (+39) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157) од;
  • крилатих ракет – 3 376 (+7) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 734 (+117) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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