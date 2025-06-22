Сили оборони України відмінусували ще 1100 російських загарбників – Генштаб
Неділя, 22 червня 2025, 07:01
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 100 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 011 490 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 1 011 490 (+1 100) осіб,
- танків – 10 964 (+9) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22 867 (+2) од;
- артилерійських систем – 29 432 (+39) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157) од;
- крилатих ракет – 3 376 (+7) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 734 (+117) од.
Дані уточнюються.