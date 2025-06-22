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Силы обороны Украины отминусовали еще 1100 российских захватчиков – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 22 июня 2025, 07:01
Силы обороны Украины отминусовали еще 1100 российских захватчиков – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 100 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 011 490 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 22.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 011 490 (+1 100) человек,
  • танков – 10 964 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 867 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 29 432 (+39) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 579 (+157) ед.;
  • крылатых ракет – 3 376 (+7) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 734 (+117) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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