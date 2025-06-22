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Трамп застеріг Іран від помсти за удари США

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 22 червня 2025, 08:44
Трамп застеріг Іран від помсти за удари США
фото: getty images

Американський президент Дональд Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.

Джерело: Трамп у Truth Social, "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан ввечері 21 червня.

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Після цього Трамп виступив із застереженням Ірану щодо "будь-якої помсти" проти США.

"Будь-яку помсту Ірану Сполученим Штатам Америки зустріне сила, яка значно перевершить те, що було сьогодні ввечері", – написав американський президент.

Нагадаємо: 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

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Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними"

ТрампІранСШАракетний удар
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