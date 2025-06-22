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Трамп предостерег Иран от мести за удары США

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 08:44
Трамп предостерег Иран от мести за удары США
фото: getty images

Американский президент Дональд Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

Источник: Трамп в Truth Social, "Европейская правда"

Детали: Как известно, авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан вечером 21 июня.

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После этого Трамп выступил с предупреждением Ирану о "любой мести" против США.

"Любая месть Ирана против Соединенных Штатов Америки встретит силу, которая значительно превзойдет то, что было сегодня вечером", – написал американский президент.

Напомним: 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Британии и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе. 

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Однако представители Ирана объявили предложения, озвученные европейскими государствами на переговорах в Женеве по ядерной программе Тегерана, "нереалистическими".

ТрампИранСШАракетный удар
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