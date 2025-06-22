ПС: окупанти атакували трьома ракетами та майже пів сотнею безпілотників
Неділя, 22 червня 2025, 09:27
У ніч на 22 червня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47 БпЛА.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: З 50 запущених окупантами цілей над Україною збили 18 безпілотників, ще 10 визнані локаційно втраченими.
Реклама:
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.
За даними військових, основним напрямком нічного удару була Чернігівщина.