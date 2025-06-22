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ПС: окупанти атакували трьома ракетами та майже пів сотнею безпілотників

Роман ПетренкоНеділя, 22 червня 2025, 09:27
ПС: окупанти атакували трьома ракетами та майже пів сотнею безпілотників
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб

У ніч на 22 червня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47 БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: З 50 запущених окупантами цілей над Україною збили 18 безпілотників, ще 10 визнані локаційно втраченими.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

За даними військових, основним напрямком нічного удару була Чернігівщина.

Повітряні сили ЗСУППОбезпілотникиракетний удар
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