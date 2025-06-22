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ПС: оккупанты атаковали тремя ракетами и почти полусотней беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 09:27
ПС: оккупанты атаковали тремя ракетами и почти полусотней беспилотников
ПВО, фото: Генштаб

В ночь на 22 июня противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, зенитной управляемой ракетой С-300 и 47 БПЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Из 50 запущенных оккупантами целей над Украиной сбили 18 беспилотников, еще 10 признаны локационно потерянными.

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Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

По данным военных, основным направлением ночного удара была Черниговская область.

Воздушные силы ВСУПВОбеспилотникиракетный удар
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