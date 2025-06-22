ПС: оккупанты атаковали тремя ракетами и почти полусотней беспилотников
Воскресенье, 22 июня 2025, 09:27
В ночь на 22 июня противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, зенитной управляемой ракетой С-300 и 47 БПЛА.
Источник: Воздушные силы
Детали: Из 50 запущенных оккупантами целей над Украиной сбили 18 беспилотников, еще 10 признаны локационно потерянными.
Реклама:
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности в Черниговской, Сумской и Одесской областях.
По данным военных, основным направлением ночного удара была Черниговская область.