Сирський повідомив про перевірки у ТЦК: Хто не воював – відправити на фронт

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував зміни у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та повідомив, що там вже проводяться інспекції та працюють комісії.

Джерело: Сирський на зустрічі з журналістами, куди не запросили представників "Української правди", цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сирського: "Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання Президентом України – Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення".

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Деталі: За його словами, ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали "ганебних випадків, які іноді трапляються". Усі корупціонери та порушники у процесі мобілізації мають бути викриті, заявив головком.

Нагадаємо: За перші 5 місяців 2025 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1,6 тисячі скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації від військовозобов’язаних і членів їх родин.