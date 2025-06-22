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Сырский сообщил о проверках в ТЦК: Кто не воевал – отправить на фронт

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 10:19
Сырский сообщил о проверках в ТЦК: Кто не воевал – отправить на фронт
фото с тг сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сообщил, что там уже проводятся инспекции и работают комиссии.

Источник: Сырский на встрече с журналистами, куда не пригласили представителей "Украинской правды", цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сырского: "Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Задача определена Президентом Украины – Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, имеющие ранения".

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Детали: По его словам, ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускать "позорных случаев, которые иногда случаются". Все коррупционеры и нарушители в процессе мобилизации должны быть разоблачены, заявил главком.

Напомним: За первые 5 месяцев 2025 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи жалоб на действия ТЦК и СП во время мобилизации от военнообязанных и членов их семей.

СырскийТЦКмобилизация
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