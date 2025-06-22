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Сырский анонсировал выход из "глухой обороны"

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 10:56
Сырский анонсировал выход из глухой обороны
бригада "Эдельвейс", фото: Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия в будущем не будет оставаться "просто в глухой обороне", а будет сочетать оборону с наступательными действиями.

Источник: Сырский на встрече с журналистами, куда не пригласили представителей "Украинской правды", цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сырского: "Что касается наших планов и намерений. Конечно, мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конечном итоге приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории.

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Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника".

Детали: Сырский добавил, что ВСУ создали и масштабируют штурмовые войска.

Прямая речь Сырского: "Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции (...) и на данный момент воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех и его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине".

СырскийВооруженные силы
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