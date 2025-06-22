Сирський: Україна переважає Росію за FPV-дронами, але програє за оптоволоконними

Наразі кількість FPV-дронів з українського боку переважає кількість таких дронів з боку окупантів.

Джерело: Сирський на зустрічі з журналістами, куди не запросили представників "Української правди", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Сирський розповів про перевагу у кількості українських FPV-дронів, однак зазначив, що ворогу поставлені задачі для нарощення кількості дронів. Крім того, він наголосив, що росіяни добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні.

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Пряма мова Сирського: "Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів. Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо".

Деталі: За його словами, в Україні теж з'явилося "достатньо" виробників, які виготовляють дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем.