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Сырский: Украина превосходит Россию по FPV-дронам, но проигрывает по оптоволоконным

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 12:34
Сырский: Украина превосходит Россию по FPV-дронам, но проигрывает по оптоволоконным
21 омбр, иллюстративное фото: генштаб

В настоящее время количество FPV-дронов с украинской стороны превосходит количество таких дронов со стороны оккупантов.

Источник: Сырский на встрече с журналистами, куда не пригласили представителей "Украинской правды", "Интерфакс-Украина"

Детали: Сырский рассказал о преимуществе в количестве украинских FPV-дронов, однако отметил, что врагу поставлены задачи по наращиванию количества дронов. Кроме того, он подчеркнул, что россияне добились успеха, например, в производстве дронов на оптоволоконном управлении.

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Прямая речь Сырского: "Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Уже есть примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров. Мы в этом процессе пока догоняем".

Детали: По его словам, в Украине тоже появилось "достаточно" производителей, которые изготавливают дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем.

Сырскийбеспилотники
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