Росіяни атакують Херсон: є загиблий та четверо поранених

Від ранку 22 червня російські війська атакують артилерією та дронами Херсон, є щонайменше один загиблий цивільний.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Спершу окупанти атакували з безпілотника цивільного у Корабельному районі Херсона.

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Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму.

Згодом росіяни вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона.

Нарахували трьох поранених – 85-річна та 54-річна жінки з мінно-вибуховою травмою, і ще одна жінка у тяжкому стані.

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Згодом стало відомо, що через ворожий артилерійський обстріл поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Наразі встановлюють особу загиблого.