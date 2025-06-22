Росіяни атакують Херсон: є загиблий та четверо поранених
Неділя, 22 червня 2025, 13:39
Від ранку 22 червня російські війська атакують артилерією та дронами Херсон, є щонайменше один загиблий цивільний.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Спершу окупанти атакували з безпілотника цивільного у Корабельному районі Херсона.
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Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму.
Згодом росіяни вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона.
Нарахували трьох поранених – 85-річна та 54-річна жінки з мінно-вибуховою травмою, і ще одна жінка у тяжкому стані.
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Згодом стало відомо, що через ворожий артилерійський обстріл поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Наразі встановлюють особу загиблого.