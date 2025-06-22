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Россияне атакуют Херсон: есть погибший и четверо раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 13:39
Россияне атакуют Херсон: есть погибший и четверо раненых
фото: getty Images

С утра 22 июня российские войска атакуют артиллерией и дронами Херсон, есть по меньшей мере один погибший гражданский.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Сначала оккупанты атаковали с беспилотника гражданского в Корабельном районе Херсона.

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В результате сброса взрывчатки с дрона 46-летний мужчина получил минно-взрывную травму.

Впоследствии россияне обстреляли жилые кварталы в Днепровском районе Херсона.

Насчитали трех раненых – 85-летняя и 54-летняя женщины с минно-взрывной травмой, и еще одна женщина в тяжелом состоянии.

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Впоследствии стало известно, что в результате вражеского артиллерийского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Сейчас устанавливают личность погибшего.

Херсонобстрел
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