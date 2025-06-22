МЗС України після ударів США по Ірану: Ядерній програмі має бути покладено край

МЗС України після ударів США по Ірану наголосило, що іранській ядерній програмі має бути покладено край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам.

Джерело: заява на сайті МЗС, пише "Європейська правда"

Дослівно: "Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків.

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Констатуємо, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій".

Деталі: У МЗС нагадали, що Іран є співучасником злочину агресії проти України – іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БпЛА та технології. Водночас Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході.

"Переконані, що вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об'єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході", – наголосили в МЗС.

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У міністерстві підкреслили, що Україна зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, тому має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими.

Що передувало: Операція США проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" була реалізована у ніч на 22 червня за участю понад 125 літаків, у тому числі – 7 стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у результаті операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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