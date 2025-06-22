МИД Украины после ударов США по Ирану: Ядерной программе должен быть положен конец
МИД Украины после ударов США по Ирану подчеркнул, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни каким-либо другим государствам.
Источник: заявление на сайте МИД, пишет "Европейская правда"
Дословно: "Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Еще весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов.
Констатируем, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий".
Детали: В МИД напомнили, что Иран является соучастником преступления агрессии против Украины – иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БПЛА и технологии. В то же время Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.
"Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке", – подчеркнули в МИД.
В министерстве подчеркнули, что Украина внесла самый большой в истории человечества вклад в ядерное разоружение, поэтому имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир более безопасными.
Что предшествовало: Операция США против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" была реализована в ночь на 22 июня с участием более 125 самолетов, в том числе – 7 стелс-бомбардировщиков B2.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции "Полуночный молот" ядерные амбиции Ирана были уничтожены.
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