Можливе шахрайство Назарія Гусакова: поліція почала два провадження

Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова, якого підозрювали в шахрайстві.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: У поліції зазначили, що в медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів Гусаковим, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії. Користувачі соцмереж висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти.

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Дослівно: "Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч.4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках".

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Що передувало: Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію зі зборами хворому на СМА Назарію Гусакову. Зеленський повідомив, що Гусаков виїхав з України.

Передісторія:

У соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X підозрюють чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій Гусаков протягом року отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Однак Назарій запевняє, що їх все ж не було достатньо.

19 червня Гусаков закликав не донатити йому грошей.

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