Возможное мошенничество Назария Гусакова: полиция начала два производства

Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: В полиции отметили, что в СМИ распространена информация о возможном мошенничестве, связанном со сбором благотворительных средств Гусаковым, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии. Пользователи соцсетей выражали обеспокоенность из-за отсутствия отчетности по собранным средствам.

Реклама:

Дословно: "Предварительно установлено, что было использовано как минимум четыре финансовых учреждения и цифровых сервиса.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также местонахождение Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных оборудках".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со сбором средств для больного СМА Назария Гусакова. Зеленский сообщил, что Гусаков выехал из Украины.

Предыстория:

В соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X подозревают мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий Гусаков в течение года получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно. Однако Назарий уверяет, что их все же было недостаточно.

19 июня Гусаков призвал не жертвовать ему деньги.

Читайте также: Больного СМА Назария Гусакова обвиняют в махинациях со сбором средств: что известно

"СМА – как бывшая девушка, лучше уже не будет": история Назария Гусакова, который с трудом собирает средства на лечение