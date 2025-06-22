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Возможное мошенничество Назария Гусакова: полиция начала два производства

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 18:19
Возможное мошенничество Назария Гусакова: полиция начала два производства
Назарий Гусаков, фото из его Facebook

Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: В полиции отметили, что в СМИ распространена информация о возможном мошенничестве, связанном со сбором благотворительных средств Гусаковым, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии. Пользователи соцсетей выражали обеспокоенность из-за отсутствия отчетности по собранным средствам.

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Дословно: "Предварительно установлено, что было использовано как минимум четыре финансовых учреждения и цифровых сервиса.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также местонахождение Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных оборудках".

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Что предшествовало: Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со сбором средств для больного СМА Назария Гусакова. Зеленский сообщил, что Гусаков выехал из Украины.

Предыстория:

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