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Росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей

Катерина ТищенкоНеділя, 22 червня 2025, 20:13
Росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей
ілюстративне фото: Суспільне

Внаслідок ракетного удару по Очакову Миколаївської області поранено трьох людей, з них двоє дітей.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків поранено троє людей. Серед них двоє дітей.

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Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості".

Деталі: Кім також повідомив про пошкоджені житлові будинки.

Миколаївська областьвійнадіти
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