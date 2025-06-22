Росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей
Неділя, 22 червня 2025, 20:13
Внаслідок ракетного удару по Очакову Миколаївської області поранено трьох людей, з них двоє дітей.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків поранено троє людей. Серед них двоє дітей.
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Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості".
Деталі: Кім також повідомив про пошкоджені житлові будинки.