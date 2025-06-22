Россияне нанесли удар по Очаковому: среди раненых – двое детей
Воскресенье, 22 июня 2025, 20:13
В результате ракетного удара по Очаковому Николаевской области ранены три человека, из них двое детей.
Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "В результате ракетного обстрела россиянами города Очаков ранены три человека. Среди них двое детей.
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На данный момент госпитализированы 7-летний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, у всех пострадавших состояние средней тяжести".
Детали: Ким также сообщил о поврежденных жилых домах.