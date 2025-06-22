Зеленський: РФ намагається виторгувати незастосування нових санкцій і послаблення існуючих

Президент Володимир Зеленський після доповідей розвідки заявив, що Росія намагається "всіма методами виторгувати" для себе незастосування нових санкцій та послаблення існуючих.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Були сьогодні детальні доповіді також розвідки – ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Передусім про російські наміри й наш від них захист.

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Ключове, що намагається зробити Москва, – це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами виторгувати для себе не просто незастосування нових санкцій, але й ще послаблення існуючих.

Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують у Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний. Бо це порядок денний наближення миру".