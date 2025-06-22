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Зеленский: РФ пытается выторговать неприменение новых санкций и ослабление существующих

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 22:58
Зеленский: РФ пытается выторговать неприменение новых санкций и ослабление существующих
Зеленский в обращении 22 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после докладов разведки заявил, что Россия пытается "всеми методами выторговать" для себя неприменение новых санкций и ослабление существующих.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сегодня были подробные доклады разведки – ГУР и Службы внешней разведки. Прежде всего о российских намерениях и нашей защите от них.

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Ключевое, что пытается сделать Москва, – это борьба против санкций. Они пытаются всеми методами выторговать для себя не просто неприменение новых санкций, но и еще ослабление существующих.

Мы понимаем, каким образом и кого они используют в Европе, в других частях мира. Противодействуем. Я благодарю каждого, кто продвигает, несмотря ни на что, санкционную повестку дня. Потому что это повестка дня приближения мира".

ЗеленскийсанкцииРосcия
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