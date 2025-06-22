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Зеленський похвалив Трампа за "рішучість" щодо Ірану

Катерина ТищенкоНеділя, 22 червня 2025, 23:12
Зеленський похвалив Трампа за рішучість щодо Ірану
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський після ударів США по об'єктах іранської ядерної програми заявив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути, він також відзначив "рішучість" президента США Дональда Трампа.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму. Режиму, який так багато допоміг Путіну.

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Зараз в українському небі – чергові хвилі "Шахедів". Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю.

Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість президента Трампа".

Деталі: Зеленський також наголосив, що "дипломатія має запрацювати" всюди – на Близькому Сході, у регіоні Затоки, у Європі та в Україні.

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"Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору", – сказав він.

Що передувало: МЗС України після ударів США по Ірану наголосило, що іранській ядерній програмі має бути покладено край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам.

Операція США проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" була реалізована у ніч на 22 червня за участю понад 125 літаків, у тому числі – 7 стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у результаті операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран

ЗеленськийСШАІранядерна зброя
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