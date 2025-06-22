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Зеленский похвалил Трампа за "решительность" в отношении Ирана

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 23:12
Зеленский похвалил Трампа за решительность в отношении Ирана
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после ударов США по объектам иранской ядерной программы заявил, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть, он также отметил "решительность" президента США Дональда Трампа.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сегодня были доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива – после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима. Режима, который так много помог Путину.

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Сейчас в украинском небе – очередные волны "Шахедов". Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием.

Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это нужно подчеркивать. Важно, что есть американская решительность по этому поводу – решительность президента Трампа".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что "дипломатия должна заработать" везде – на Ближнем Востоке, в регионе Залива, в Европе и в Украине.

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"Если Путин отвергает все мирные предложения, в том числе американские, то неудивительно, что их пока отвергают и в Тегеране. Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимость любого распространения террора", – сказал он.

Что предшествовало: МИД Украины после ударов США по Ирану подчеркнул, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни каким-либо другим государствам.

Операция США против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" была реализована в ночь на 22 июня с участием более 125 самолетов, в том числе – 7 стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции "Полуночный молот" ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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ЗеленскийСШАИранядерное оружие
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