В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg, що виробляє NASAMS

В Україні відкрився офіс найбільшої норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence and Aerospace, Норвегія також вкладе 400 мільйонів доларів у виробництво в Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні, міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Міноборони

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні був міністр оборони Норвегії в Україні. Є рішення про 400 мільйонів доларів у наше виробництво – нові інвестиції, на дрони передусім. Ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови й виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами, з Норвегією, кроки до цього ми робимо.

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Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній – найбільшої норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence and Aerospace. І максимально ми все прискорюємо".

Деталі: Умєров повідомив, що офіс компанії Kongsberg Defence and Aerospace відкрився в Україні 22 червня.

"Це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів. У співпраці з Kongsberg фокусуємось на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Готуємо нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", – зазначив міністр.

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Він додав, що Україна та Норвегія будуть реалізовувати разом проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером.

"Це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій", – додав Умєров.

Що передувало: 22 червня президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвіком, який прибув в Україну з першим візитом після призначення на посаду в лютому.