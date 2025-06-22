В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg, производящей NASAMS

В Украине открылся офис крупнейшей норвежской оборонной компании Kongsberg Defence and Aerospace, Норвегия также вложит 400 миллионов долларов в производство в Украине.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении, министр обороны Рустем Умеров, сообщает Минобороны

Прямая речь Зеленского: "Сегодня был министр обороны Норвегии в Украине. Есть решение о 400 миллионах долларов в наше производство – новые инвестиции, в первую очередь в дроны. Мы работаем вместе и работаем для того, чтобы создать все условия и производить ПВО в Украине, производить с партнерами, с Норвегией, шаги к этому мы делаем.

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Уже открыт офис в Украине одной из крупнейших европейских оборонных компаний – крупнейшей норвежской оборонной компании Kongsberg Defence and Aerospace. И мы максимально все ускоряем".

Детали: Умеров сообщил, что офис компании Kongsberg Defence and Aerospace открылся в Украине 22 июня.

"Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов. В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS – для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", – отметил министр.

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Он добавил, что Украина и Норвегия будут вместе реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря – направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером.

"Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров – над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций", – добавил Умеров.

Что предшествовало: 22 июня президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Торе О. Сандвиком, который прибыл в Украину с первым визитом после назначения на должность в феврале.