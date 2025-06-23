У Києві під час атаки БпЛА оголошували тривогу через балістику
Понеділок, 23 червня 2025, 02:28
О 02:28 в ніч на 23 червня під час масованої атаки російських дронів-камікадзе на Київ, одночасно оголошували загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці пролунала серія потужних вибухів.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння!"
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Деталі: В місті пролунала серія потужних вибухів.
Оновлено: О 02:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.
Передісторія:
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- У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснюють чергову масовану атаку на Київ. Внаслідок падіння уламків БпЛА в одному з районів сталася пожежа, наразі відомо про двох постраждалих.