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У Києві під час атаки БпЛА оголошували тривогу через балістику

Іван Д'яконовПонеділок, 23 червня 2025, 02:28
У Києві під час атаки БпЛА оголошували тривогу через балістику
Ілюстративне фото з соцмереж

О 02:28 в ніч на 23 червня під час масованої атаки російських дронів-камікадзе на Київ, одночасно оголошували загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці пролунала серія потужних вибухів.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння!"

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Деталі: В місті пролунала серія потужних вибухів.

Оновлено: О 02:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози. 

Передісторія: 

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ракетний ударповітряна тривогаКиїв
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