У Києві під час атаки БпЛА оголошували тривогу через балістику

О 02:28 в ніч на 23 червня під час масованої атаки російських дронів-камікадзе на Київ, одночасно оголошували загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці пролунала серія потужних вибухів.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння!"

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Деталі: В місті пролунала серія потужних вибухів.

Оновлено: О 02:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.

Передісторія:

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