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Масована атака на Київ: пошкоджено будівлі, метро та автомобілі, щонайменше 5 поранених

Іван Д'яконовПонеділок, 23 червня 2025, 01:09
Масована атака на Київ: пошкоджено будівлі, метро та автомобілі, щонайменше 5 поранених
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти. Відомо про щонайменше пʼятьох постраждалих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської МВА Тимур Ткаченко

Пряма мова: "У Соломʼянському районі наразі один постраждалий. Медики оглядають".

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Деталі: За словами Ткаченка, у Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі внаслідок влучання уламків російського безпілотника.

О 01:21 Ткаченко повідомив про влучання у багатоквартирний будинок у Святошинському районі. Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. 

У Дарницькому районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, без потерпілих.

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В КМДА повідомили про пошкодження на щонайменше пʼяти локаціях в Соломʼянському районі.

У тому числі пошкоджено бізнес-центр та навчальний заклад. Значна кількість вибитих вікон. 

"У Соломʼянському районі пожежа у приватному секторі", – повідомив Кличко.

Згодом у КМДА повідомили про госпіталізацію двох постраждалих чоловіків віком 56 і 61 рік у Солом’янському районі.

Оновлено о 01:47. "Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась", – повідомив Ткаченко.

Оновлено о 02:28. Під час масованої атаки російських дронів-камікадзе на Київ, одночасно оголосили загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці пролунала серія потужних вибухів.

Оновлено о 03:18. Згідно з повідомленням начальника КМВА, у Голосіївському районі внаслідок атаки пошкоджено 2 автомобілі та бізнес-центр. У Деснянському районі в дворі житлового будинку виникла вирва.

Оновлено о 03:37. У КМВА повідомили, що у Святошинському районі Києва зафіксовано наслідки на щонайменше чотирьох локаціях. Зокрема, зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу біля житлового будинку та пошкодження нежитлового приміщення.

Оновлено о 03:53: "Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію – зупинку. Тут постражали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, без госпіталізації", – зазначив Ткаченко.

Оновлено о 04:25. Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих у Святошинському районі до трьох. 

Також мер повідомив про нові пожежі на двох локаціях у Шевченківському районі та про загоряння в нежитловій будівлі в Подільському районі.

"Усього, наразі, пʼятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі", – повідомив Кличко.

Оновлено: О 04:33 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Київжертвибезпілотникиросійсько-українська війна
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