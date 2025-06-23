В Киеве во время атаки БпЛА объявляли тревогу из-за баллистики
Понедельник, 23 июня 2025, 02:28
В 02:28 ночи на 23 июня во время массированной атаки российских дронов-камикадзе на Киев, одновременно объявляли угрозу применения баллистического оружия. В столице прозвучала серия мощных взрывов.
Источник: КМВА
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения!"
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Детали: В городе прогремела серия мощных взрывов.
Обновлено: В 02:40 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое ракетной угрозы.
Предыстория:
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- В ночь на 23 июня российские оккупационные войска осуществляют очередную массированную атаку на Киев. В результате падения обломков БпЛА в одном из районов произошел пожар, на данный момент известно о двух пострадавших.