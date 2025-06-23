В Киеве во время атаки БпЛА объявляли тревогу из-за баллистики

В 02:28 ночи на 23 июня во время массированной атаки российских дронов-камикадзе на Киев, одновременно объявляли угрозу применения баллистического оружия. В столице прозвучала серия мощных взрывов.

Источник: КМВА

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения!"

Реклама:

Детали: В городе прогремела серия мощных взрывов.

Обновлено: В 02:40 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое ракетной угрозы.

Предыстория:

РЕКЛАМА: