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В Киеве во время атаки БпЛА объявляли тревогу из-за баллистики

Иван ДьяконовПонедельник, 23 июня 2025, 02:28
В Киеве во время атаки БпЛА объявляли тревогу из-за баллистики
Иллюстративное фото из соцсетей

В 02:28 ночи на 23 июня во время массированной атаки российских дронов-камикадзе на Киев, одновременно объявляли угрозу применения баллистического оружия. В столице прозвучала серия мощных взрывов.

Источник: КМВА

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения!"

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Детали: В городе прогремела серия мощных взрывов.

Обновлено: В 02:40 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое ракетной угрозы.

Предыстория:

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  • В ночь на 23 июня российские оккупационные войска осуществляют очередную массированную атаку на Киев. В результате падения обломков БпЛА в одном из районов произошел пожар, на данный момент известно о двух пострадавших.

ракетный ударвоздушная тревогаКиев
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