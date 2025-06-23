У Києві оголошували тривогу через загрозу балістики

У ніч на 23 червня вдруге за ніч у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння!"

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Деталі: Через кілька хвилин після оголошення тривоги в місті пролунав вибух.

Оновлено: О 04:33 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Передісторія:

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