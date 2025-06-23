У Києві оголошували тривогу через загрозу балістики
Понеділок, 23 червня 2025, 03:46
У ніч на 23 червня вдруге за ніч у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння!"
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Деталі: Через кілька хвилин після оголошення тривоги в місті пролунав вибух.
Оновлено: О 04:33 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Передісторія:
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- О 02:28 в ніч на 23 червня під час масованої атаки російських дронів-камікадзе на Київ, одночасно оголошували загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці пролунала серія потужних вибухів. О 02:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.