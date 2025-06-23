В Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Понедельник, 23 июня 2025, 03:46
В ночь на 23 июня во второй раз за ночь в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического оружия.
Источник: КГВА
Дословно: "Угроза применения баллистического оружия!"
Реклама:
Детали: Через несколько минут после объявления тревоги в городе прогремел взрыв.
Обновлено: В 04:33 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В 02:28 ночи на 23 июня во время массированной атаки российских дронов-камикадзе на Киев одновременно объявили угрозу применения баллистического оружия. В столице прогремела серия мощных взрывов. В 02:40 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое ракетной угрозы.