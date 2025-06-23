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В Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

Иван ДьяконовПонедельник, 23 июня 2025, 03:46
В Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
фото: Getty Images

В ночь на 23 июня во второй раз за ночь в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического оружия.

Источник: КГВА

Дословно: "Угроза применения баллистического оружия!"

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Детали: Через несколько минут после объявления тревоги в городе прогремел взрыв.

Обновлено: В 04:33 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Предыстория:

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