ЗСУ за добу знешкодили ще 1010 окупантів
Понеділок, 23 червня 2025, 07:06
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 010 загарбників та 58 артсистем окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 012 500 (+1 010) осіб,
- танків – 10 965 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 872 (+5) од,
- артилерійських систем – 29 490 (+58) од,
- РСЗВ – 1 423 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127) од.
Дані уточнюються.