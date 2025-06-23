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ЗСУ за добу знешкодили ще 1010 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 23 червня 2025, 07:06
ЗСУ за добу знешкодили ще 1010 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 010 загарбників та 58 артсистем окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 012 500 (+1 010) осіб,
  • танків – 10 965 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 872 (+5) од,
  • артилерійських систем – 29 490 (+58) од,
  • РСЗВ – 1 423 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війніГенштаб
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