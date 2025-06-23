Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили еще 1 010 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 07:06
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 010 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 010 захватчиков и 58 артсистем оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.06. 25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 012 500 (+1 010) человек,
  • танков – 10 965 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 872 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 29 490 (+58) ед,
  • РСЗО – 1 423 (+2) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 861 (+127) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войнеГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Все новости...
Росcия
Зеленский: РФ пытается выторговать неприменение новых санкций и ослабление существующих
Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
Украина нанесла ущерб российской промышленности на 10 миллиардов долларов - главнокомандующий ВСУ
Последние новости
13:54
В Одессе объявили подозрение чиновникам из-за смерти 1-летнего мальчика, тело которого нашли в морозилке
13:44
ГУР раскрыло начинку нового иранского "Шахеда" с ИИ и американским компьютером
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
13:19
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
13:18
видеоГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере
13:08
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
Все новости...
Реклама:
Реклама: