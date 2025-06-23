ВСУ за сутки обезвредили еще 1 010 оккупантов
Понедельник, 23 июня 2025, 07:06
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 010 захватчиков и 58 артсистем оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 012 500 (+1 010) человек,
- танков – 10 965 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 872 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 29 490 (+58) ед,
- РСЗО – 1 423 (+2) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 861 (+127) ед.
Данные уточняются.