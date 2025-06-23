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Під час повторного обстрілу Київщини поранено двох рятувальників – ДСНС

Іван Д'яконовПонеділок, 23 червня 2025, 07:15
Під час повторного обстрілу Київщини поранено двох рятувальників – ДСНС
Фото: ДСНС

Унаслідок масованої атаки Росії на Київську область загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Під час повторного обстрілу, коли тривали рятувальні роботи, були травмовані двоє співробітників ДСНС.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У ніч на понеділок, 23 червня, російські війська здійснили черговий масований обстріл Київщини, влучивши в житлові та промислові об’єкти. Найбільших руйнувань зазнали Білоцерківський і Бучанський райони області.

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Під час ліквідації наслідків ударів у місті Біла Церква, коли рятувальники евакуйовували людей і гасили пожежу, росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього було поранено двох рятувальників.

 
 

У двоповерховій будівлі готелю, де розташована приватна лікарня, внаслідок обстрілу виникла пожежа на площі 1500 квадратних метрів. Співробітники ДСНС встигли евакуювати шістьох тяжкохворих пацієнтів.

 
 
 

Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами.

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