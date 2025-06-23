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Во время повторного обстрела Киевской области ранены два спасателя – ГСЧС

Иван ДьяконовПонедельник, 23 июня 2025, 07:15
Во время повторного обстрела Киевской области ранены два спасателя – ГСЧС
Фото: ДСНС

В результате массированной атаки России на Киевскую область погиб один человек, еще восемь получили ранения. Во время повторного обстрела, когда продолжались спасательные работы, были травмированы два сотрудника ГСЧС.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В ночь на понедельник, 23 июня, российские войска осуществили очередной массированный обстрел Киевской области, поразив жилые и промышленные объекты. Наибольшие разрушения понесли Белоцерковский и Бучанский районы области.

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Во время ликвидации последствий ударов в городе Белая Церковь, когда спасатели эвакуировали людей и тушили пожар, россияне нанесли повторный удар. В результате были ранены два спасателя.

 
 

В двухэтажном здании гостиницы, где расположена частная больница, в результате обстрела возник пожар на площади 1500 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС успели эвакуировать шестерых тяжелобольных пациентов.

 
 
 

Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам.

Киевская областьжертвы
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