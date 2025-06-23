На фронті 142 зіткнення з ворогом, з них 44 на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 142 бойових зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку, там відбили 44 атаки окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, противник завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував десять ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 – із РСЗВ, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 20 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав десять авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 257 обстрілів, 8 із яких – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборонні рубежі захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку відбулося 3 ворожі атаки. Оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в оборону захисників у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 4 спроби йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти 6 разів атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 1 раз намагалися йти вперед на позиції захисників у напрямку Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив 2 марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника.