На фронте 142 столкновения с врагом, из них 44 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 142 боевых столкновения с врагом, больше всего на Покровском направлении, там отбили 44 атаки оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, противник нанес четыре ракетных и 63 авиационных ударов, применил десять ракет и сбросил 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6132 обстрела, в том числе 118 - из РСЗО, и привлек для поражения 3416 дронов-камикадзе.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак захватнических войск. Также враг нанес десять авиаударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 257 обстрелов, 8 из которых - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз пытался прорвать оборонительные рубежи защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка.

На Купянском направлении произошло 3 вражеские атаки. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в оборону защитников в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязи.

На Северском направлении враг совершил 4 попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты 6 раз атаковали вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Багатырь и Свободное Поле.

На Ореховском направлении оккупационные войска 1 раз пытались идти вперед на позиции защитников в направлении Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил 2 тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.