Окупанти вдарили по Чернігівщині – 2 людей убили та ще 11 поранили

Дві людини загинули та ще 11 дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником по околиці села Сновської громади на Чернігівщині пізно ввечері 22 червня.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус Telegram

Пряма мова очільника області: "Учора (22 червня – ред.) пізно ввечері росіяни вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади. На жаль, ця атака забрала життя двох людей".



Деталі: Ще 10 мешканців, серед яких троє дітей, зазнали поранень. За словами Чауса, всі вони перебувають у лікарнях.

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"Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей – поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах – під наглядом лікарів", – підсумував голова ОВА.

Доповнено: Пізніше Чаус додав, що кількість постраждалих зросла до 11, серед них четверо дітей 15-16 років.