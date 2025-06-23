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Окупанти вдарили по Чернігівщині – 2 людей убили та ще 11 поранили

Ірина БалачукПонеділок, 23 червня 2025, 08:51
Окупанти вдарили по Чернігівщині – 2 людей убили та ще 11 поранили
Наслідки російських ударів по Чернігівщині. Фото ілюстративне з Telegram В'ячеслава Чауса

Дві людини загинули та ще 11 дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником по околиці села Сновської громади на Чернігівщині пізно ввечері 22 червня.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус Telegram

Пряма мова очільника області: "Учора (22 червня – ред.) пізно ввечері росіяни вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади. На жаль, ця атака забрала життя двох людей".

Деталі: Ще 10  мешканців, серед яких троє дітей, зазнали поранень. За словами Чауса, всі вони перебувають у лікарнях.

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"Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей – поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах – під наглядом лікарів", – підсумував голова ОВА.

Доповнено: Пізніше Чаус додав, що кількість постраждалих зросла до 11, серед них четверо дітей 15-16 років.

Чернігівська областьбезпілотникижертви
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