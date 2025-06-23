Оккупанты ударили по Черниговщине – 2 человека убили и еще 11 ранили
Два человека погибли и еще 11 получили ранения в результате российского удара беспилотником по окраине села Сновской общины на Черниговщине поздно вечером 22 июня.
Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус Telegram
Прямая речь главы области: "Вчера (22 июня – ред.) поздно вечером россияне ударили "Ланцетом" по окраине села Сновской общины. К сожалению, эта атака унесла жизни двух человек".
Детали: Еще 10 жителей, среди которых трое детей, получили ранения. По словам Чауса, все они находятся в больницах.
"Двух раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу. У остальных людей – ранения средней тяжести, они также в медучреждениях – под наблюдением врачей", – подытожил глава ОВА.
Дополнено: Позже Чаус добавил, что количество пострадавших возросло до 11, среди них четверо детей 15-16 лет.