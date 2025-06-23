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Оккупанты ударили по Черниговщине – 2 человека убили и еще 11 ранили

Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 08:51
Оккупанты ударили по Черниговщине – 2 человека убили и еще 11 ранили
Последствия российских ударов по Черниговщине. Фото иллюстративное из Telegram Вячеслава Чауса

Два человека погибли и еще 11 получили ранения в результате российского удара беспилотником по окраине села Сновской общины на Черниговщине поздно вечером 22 июня.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус Telegram

Прямая речь главы области: "Вчера (22 июня – ред.) поздно вечером россияне ударили "Ланцетом" по окраине села Сновской общины. К сожалению, эта атака унесла жизни двух человек".

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Детали: Еще 10 жителей, среди которых трое детей, получили ранения. По словам Чауса, все они находятся в больницах.

"Двух раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу. У остальных людей – ранения средней тяжести, они также в медучреждениях – под наблюдением врачей", – подытожил глава ОВА.

Дополнено: Позже Чаус добавил, что количество пострадавших возросло до 11, среди них четверо детей 15-16 лет.

Черниговская областьбеспилотникижертвы
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