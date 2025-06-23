Після нічної атаки окупантів у Києві зачинили один з виходів метро "Святошин"
Через нічну ворожу атаку у Києві було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин", один із виходів станції – тимчасово зачинено.
Джерело: Київський метрополітен, КМДА
Деталі: У метрополітені повідомили, що на станції метро "Святошин" тимчасово зачинено один з виходів – № 8 до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту.
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин".
Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.
Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.
Крім того, через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту.
Так, рух транспорту поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вул. Івана Виговського перекритий.
На вул.Івана Виговського транспорт курсує:
- тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;
- автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;
- автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.
Поблизу станції метро "Святошин":
- автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";
- автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;
- рух тролейбусів № 41 затримується.
Автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на 2 окремі ділянки руху: від вул. Північної до просп. Європейського Союзу; від вул. Чорнобильської до площі Марченка.
Це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.
Передісторія:
- Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 6 людей, ще 19 отримали поранення.