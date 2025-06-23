Після нічної атаки окупантів у Києві зачинили один з виходів метро "Святошин"

Через нічну ворожу атаку у Києві було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин", один із виходів станції – тимчасово зачинено.

Джерело: Київський метрополітен, КМДА

Деталі: У метрополітені повідомили, що на станції метро "Святошин" тимчасово зачинено один з виходів – № 8 до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту.

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Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин".

Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.

Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.

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Крім того, через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту.

Так, рух транспорту поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул.Івана Виговського транспорт курсує:

тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;

автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;

автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин":

автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

рух тролейбусів № 41 затримується.

Автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на 2 окремі ділянки руху: від вул. Північної до просп. Європейського Союзу; від вул. Чорнобильської до площі Марченка.

Це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.

Передісторія: