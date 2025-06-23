После ночной атаки оккупантов в Киеве закрыли один из выходов метро "Святошин"
Из-за ночной вражеской атаки в Киеве была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин", один из выходов станции - временно закрыт.
Источник: Киевский метрополитен, КГГА
Детали: В метрополитене сообщили, что на станции метро "Святошин" временно закрыт один из выходов - № 8 к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста.
Сообщается, что в результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин".
Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.
График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев.
Кроме того, из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта.
Так, движение транспорта вблизи станции метрополитена "Святошин" и на ул. Ивана Выговского перекрыто.
На ул. Ивана Выговского транспорт курсирует:
- троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 - до площади Валерия Марченко;
- автобус № 32: Литовский проспект - ул. Белицкая;
- автобус № 36ТР: ул. Северная - просп. Европейского Союза - ул. Чернобыльская до площади Валерия Марченко.
Вблизи станции метро "Святошин":
- автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";
- автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;
- движение троллейбусов № 41 задерживается.
Автобусный маршрут № 36ТР временно разделен на 2 отдельных участка движения: от ул. Северной до просп. Европейского Союза; от ул. Чернобыльской до площади Марченко.
Это вынужденное решение из-за временного перекрытия движения между этими участками.
Предыстория:
- В результате ночного российского удара по Киеву погибли 6 человек, еще 19 получили ранения.