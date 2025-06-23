После ночной атаки оккупантов в Киеве закрыли один из выходов метро "Святошин"

Из-за ночной вражеской атаки в Киеве была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин", один из выходов станции - временно закрыт.

Источник: Киевский метрополитен, КГГА

Детали: В метрополитене сообщили, что на станции метро "Святошин" временно закрыт один из выходов - № 8 к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста.

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Сообщается, что в результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин".

Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.

График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев.

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Кроме того, из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта.

Так, движение транспорта вблизи станции метрополитена "Святошин" и на ул. Ивана Выговского перекрыто.

На ул. Ивана Выговского транспорт курсирует:

троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 - до площади Валерия Марченко;

автобус № 32: Литовский проспект - ул. Белицкая;

автобус № 36ТР: ул. Северная - просп. Европейского Союза - ул. Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро "Святошин":

автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";

автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;

движение троллейбусов № 41 задерживается.

Автобусный маршрут № 36ТР временно разделен на 2 отдельных участка движения: от ул. Северной до просп. Европейского Союза; от ул. Чернобыльской до площади Марченко.

Это вынужденное решение из-за временного перекрытия движения между этими участками.

Предыстория: