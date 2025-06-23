Комбінований удар по Києву: кількість загиблих зросла до 9, серед них дитина

Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 9 людей, серед них – 11-річна дівчинка. Ще 34 людини дістали поранення.

Джерело: ДСНС, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, мер столиці Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський в Telegram, речник ДСНС Світлана Водолага в ефірі національного марафону новин, голова КМВА Тимур Ткаченко, Київська міська прокуратура

Пряма мова Кличка: "Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю".

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Деталі: О 12:30 Водолага повідомила, що загинули уже 7 людей.

Фото поліції

Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

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Доповнено: Близько 10 ранку Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 25, серед них 4 дитини. 8 постраждалих у Солом’янському районі, ще 17 – у Шевченківському. Серед загиблих – подружжя.

"Загалом по Києву 19 локацій з пошкодженнями і падінням уламків знищених повітряних цілей. На деяких локаціях рятувальники працюють вже сьому годину", – повідомив Ткаченко.

Фото поліції

Об 11:00 Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 31 людини. Пошукова-рятувальна операція триває.

Близько 14:00 ДСНС повідомила про 34 потерпілих.

Фото поліції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві росіяни пошкодили 5 багатоквартирних будинків, а в Білій Церкві на Київщині "Шахед" влучив у лікарню.

Загалом цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях.

"Було 352 дрони, серед них 159 "Шахедів", 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї", – повідомив глава держави.

Оновлено: О 15:10 Ткаченко повідомив, що рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 жертви російської атаки.

Згодом голова КМВА повідомив про дев’яту жертву:

"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло дев’ятої загиблої внаслідок ворожого удару. Пошукова операція триває."

У міській прокуратурі уточнили: останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом – її 11-річну доньку.

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими, ймовірно, ще можуть бути люди.

Передісторія: