Суд оголосив вирок трьом обвинуваченим у вбивстві трирічного сина ексдепутата Соболєва

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про замах на вбивство ексдепутата Київської обласної ради Вʼячеслава Соболєва і вбивство з необережності його трирічного сина.

Джерело: "Судовий репортер"

Деталі: Колишній учасник АТО Андрій Лаврега за замах на вбивство і вбивство з необережності отримав 15 років увʼязнення. Він визнавав вину частково, стверджуючи, що не мав наміру вбивати Соболєва, а тільки залякати.

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фото - "Судовий репортер"

Юрій Ткаченко та Євген Семенов за пособництво у скоєнні злочину отримали по 13 років позбавлення волі. Вони повністю заперечували провину.

фото - "Судовий репортер"

Підозрюваний у співорганізації злочину Юсуп Абуєв перебуває у розшуку. Замовника злочину офіційно досі не назвали.

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