Суд оголосив вирок трьом обвинуваченим у вбивстві трирічного сина ексдепутата Соболєва
Понеділок, 23 червня 2025, 11:26
Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про замах на вбивство ексдепутата Київської обласної ради Вʼячеслава Соболєва і вбивство з необережності його трирічного сина.
Джерело: "Судовий репортер"
Деталі: Колишній учасник АТО Андрій Лаврега за замах на вбивство і вбивство з необережності отримав 15 років увʼязнення. Він визнавав вину частково, стверджуючи, що не мав наміру вбивати Соболєва, а тільки залякати.
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Юрій Ткаченко та Євген Семенов за пособництво у скоєнні злочину отримали по 13 років позбавлення волі. Вони повністю заперечували провину.
Підозрюваний у співорганізації злочину Юсуп Абуєв перебуває у розшуку. Замовника злочину офіційно досі не назвали.
Передісторія:
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- 1 грудня 2019 року в автомобіль Range Rover стріляли на перехресті вулиць у Шевченківському районі Києва біля ресторану "Маріо". У машині крім Соболєва (за кермом), була його дружина і двоє малолітніх дітей.
- Єдина куля пройшла крізь вікно біля водія і смертельно поранила трирічну дитину.