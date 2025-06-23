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Суд оголосив вирок трьом обвинуваченим у вбивстві трирічного сина ексдепутата Соболєва

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 червня 2025, 11:26
Суд оголосив вирок трьом обвинуваченим у вбивстві трирічного сина ексдепутата Соболєва
фото - "Судовий репортер"

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про замах на вбивство ексдепутата Київської обласної ради Вʼячеслава Соболєва і вбивство з необережності його трирічного сина.

Джерело: "Судовий репортер"

Деталі: Колишній учасник АТО Андрій Лаврега за замах на вбивство і вбивство з необережності отримав 15 років увʼязнення. Він визнавав вину частково, стверджуючи, що не мав наміру вбивати Соболєва, а тільки залякати.

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фото - "Судовий репортер"

Юрій Ткаченко та Євген Семенов за пособництво у скоєнні злочину отримали по 13 років позбавлення волі. Вони повністю заперечували провину.

 
фото - "Судовий репортер"

Підозрюваний у співорганізації  злочину Юсуп Абуєв перебуває у розшуку. Замовника злочину офіційно досі не назвали.

Передісторія:

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  • 1 грудня 2019 року в автомобіль Range Rover стріляли на перехресті вулиць у Шевченківському районі Києва біля ресторану "Маріо".  У машині крім Соболєва (за кермом), була його дружина і двоє малолітніх дітей.
  • Єдина куля пройшла крізь вікно біля водія і смертельно поранила трирічну дитину.

вбивствоКиївсуд
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