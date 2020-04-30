Вбивство сина Соболєва: ще одного підозрюваного оголосили в міжнародний розшук

Ще одного підозрюваного у причетності до організації нападу на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув 3-річний син депутата, оголосили у міжнародний розшук.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Повідомлено про підозру особі, яка може бути причетна до замаху на умисне вбивство депутата Київської обласної ради та вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року.

Наразі фігуранта оголошено в міжнародний розшук. Також за клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це надає правові підстави компетентним органам затримати цю особу на території іншої держави".

Деталі: Через замах на Соболєва та вбивство його сина 6 особам повідомлено про підозру: чотири з них перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.

В офісі генпрокурора УП відзначили, що це новий підозрюваний у справі (шостий), проте не змогли уточнити, яким чином він причетний до замаху.

Що було раніше: За версією слідства, підозрюваними у виконанні злочину виявилися Андрій Лаврега (снайпер) і Олексій Семенов ("розвідник"). Хлопці служили у батальйоні "Аратта" Української добровольчої армії, але влітку 2019 року покинули батальйон.

Підозрюваним в організації замаху на життя Соболєва, що спричинило смерть його сина, слідство вважає росіянина Юсупа Абуєва, який також перебуває у розшуку з листопада 2019 року. Абуєв - організатор банди, причетної до викрадень та вимагання.

У 2019 році Абуєв тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", з якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Ще двоє нових фігурантів, яких взяли під варту в кінці березня 2020 року, уродженець Ірпеня Олександр Раєв на позивний "Майор" та росіянин Ібрагім Шахгірієв відомий, як "Орц".

Як пише hromadske, Раєв – з 2016 року був активістом "Традиції і порядку", а Шахгірієв – уродженець Чеченської республіки, який близько 6 років проживає в Україні, де працює охоронцем.

Що передувало: